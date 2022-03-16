安西教練 - 國士無雙弱組可爭｜重點出擊

第四場第四班千二米。「國士無雙」上仗賽前只小休九天，若說馬兒能在短時間內大幅進步，似乎不太合理；我認為較合理的解釋，應是牠先前兩戰谷草千二落第，根本純因外檔所累，另外於375場次遇上「團結必勝」、「遨遊氣泡」及「勝得出色」等駒，對手實力也勁得交關，本身更沿途望空走二疊，所費氣力極大。上仗「國士無雙」重返谷草排五檔，即能交出應有水準，事後證明「金鑽貴人」是四班過客，而另一四班實力指標「辣得驕」與頭馬都是連同沿途貼欄，反而「國士無雙」二疊轉彎，倘非走勢相對較蝕，相信一席季軍可更接近，再比較沿途取位順暢的「秒秒精彩」，本身末段時間造得更快。今仗「國士無雙」除了排靚檔，對手更只得「極爽」季內曾勝頭馬，若本身跑出上仗水準，在此已足一爭。安西教練