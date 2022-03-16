安西教練 - 國士無雙弱組可爭｜重點出擊

上仗「國士無雙」重返谷草排五檔，即能交出應有水準，事後證明「金鑽貴人」是四班過客，而另一四班實力指標「辣得驕」與頭馬都是連同沿途貼欄，反而「國士無雙」二疊轉彎，倘非走勢相對較蝕，相信一席季軍可更接近，再比較沿途取位順暢的「秒秒精彩」，本身末段時間造得更快。
今仗「國士無雙」除了排靚檔，對手更只得「極爽」季內曾勝頭馬，若本身跑出上仗水準，在此已足一爭。
安西教練
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2022-03-16
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2022-03-16
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2022-03-16
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2022-03-16
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2022-03-16
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2022-03-16
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2022-03-16
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2022-03-16
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2022-03-16