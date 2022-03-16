伊仁絮語——變數均速放返

第四場「勁快聯盟」在港兩戰均所負不遠，應該有點質素。前仗初出跟守前列，末段維持同速，最終只負於「電路七號」兩乘許，表現較預期好；翌仗沿途走外疊，轉彎前更退至包尾，但直路上能交出追勢，走勢尚算不俗。今仗增程並回歸希威森，或有驚喜演出。第九場「變數」於三班四戰均落第，但整體表現尚不太差。上仗受制於外檔而被頂外疊，末段衝刺尚可，結果僅負兩個多馬位。今仗排位轉佳，若早段能均速領放，有力爭入前列。對手可留意上仗跑第四卻被加一分的「連連歡呼」。Ian