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伊仁絮語——變數均速放返

2022-03-16 列印
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第四場「勁快聯盟」在港兩戰均所負不遠，應該有點質素。前仗初出跟守前列，末段維持同速，最終只負於「電路七號」兩乘許，表現較預期好；翌仗沿途走外疊，轉彎前更退至包尾，但直路上能交出追勢，走勢尚算不俗。今仗增程並回歸希威森，或有驚喜演出。
  第九場「變數」於三班四戰均落第，但整體表現尚不太差。上仗受制於外檔而被頂外疊，末段衝刺尚可，結果僅負兩個多馬位。今仗排位轉佳，若早段能均速領放，有力爭入前列。對手可留意上仗跑第四卻被加一分的「連連歡呼」。
Ian

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