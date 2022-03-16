B女靚馬——金剛福星靚檔開齋

第二場五班一六五○米。今場我最鍾意「金剛福星」， 佢近兩次表現都非常接近，證明開始上力，雖然上仗不幸排大外檔起步，但轉彎移出外疊兜圈，直路仍有氣力愈衝愈勁，最終更跑入第三名，只輸個幾身位已算出色。今場終於排個靚檔，預期形勢會變得理想，再者佢復課快跳繼續冒勇，狀態依然弗爆，今場只要發揮出正常水準，相信好大機會可打開勝門。配腳我揀「勁叻仔」同「勝出魅力」。第五場四班一六五○米。我嘅心水馬係「贏盡天下」，佢上仗雖然輸畀「海島材子」，但本身加速力非常凌厲，並且造出最快末段時間，最終以不足一身位飲恨得亞，只好歸咎欠點運氣。本身今季已出賽三次，熱身已經足夠，再者吸收了上仗失敗經驗，今次只要早少少發力，就有機會補中頭馬。B女