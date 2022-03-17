羅富全包辦第六口孖寶 呂健威梅開二度 莫雷拉四W做番騎師王

■呂健威昨晚憑「陽明高高」和「精選威」梅開二度。

莫雷拉昨晚憑蔡廄「金剛福星」、沈廄「包裝風雲」、羅廄「萬眾力得」和「伊臣」四W，並於第七場後提前成為騎師王。練馬師方面，除了羅富全起孖，呂健威則憑「陽明高高」和「精選威」梅開二度。莫雷拉昨晚表現出色，先後勝出蔡廄「金剛福星」、沈廄「包裝風雲」、羅廄「萬眾力得」和「伊臣」，並且成為騎師王。而「金剛福星」和「包裝風雲」今仗都打開勝門，前駒馬主姚蔚然接受電話訪問時說：「練馬師蔡約翰有向我提過，『金剛福星』的質素有限，要陣上有適當的形勢才有機會爭勝，而今戰牠似乎剛好遇上了，結果終於打開勝利之門。我要多謝蔡約翰和莫雷拉，前者一直付出耐性訓練此馬，後者則今仗發揮出色。」而「包裝風雲」練者沈集成說：「『包裝風雲』近幾場已見接近的走勢，今場賽前莫雷拉打電話主動索騎，我當然樂意成人之美。此駒來港初期需要一點時間適應環境，但本身在新西蘭初出已經贏四、五個馬位，賽績相當不錯，可以期望會持續進步。今場牠跑千八米可以應付，加上形勢有利，排內欄全程慳位下，結果成功打開勝利之門。」至於憑「萬眾力得」和「伊臣」起孖的羅富全說：「『萬眾力得』在四班始終有班利，其實有遮擋牠會更好跑，但今場出閘後找不到遮擋，莫雷拉因應形勢決定自行領放，結果順利一放到底。此駒勝後要回升第三班，雖然牠過往在三班經常只能跑得接近，但我希望趁季尾階段對手普遍沒有這麼強勁，可以讓其爭取到在三班贏馬。至於『伊臣』今場排三檔，形勢比前兩場理想，由於同場有快馬令步速拉快，所以莫雷拉留住牠來跑，再從外疊發力，發揮出色。此駒今場贏來有餘未盡，可能留住跑效果更好，牠目前只得三歲，馬性乖巧並且有鬥心，希望之後會繼續進步。」另一方面，呂健威昨晚憑「陽明高高」和「精選威」起孖，其中「陽明高高」爆出二十一倍冷W，練者賽後說：「『陽明高高』是一匹忠心馬，只是常常需要一些有利形勢配合才能發揮所長。今季此駒主要跑谷草千二米，但近幾場落腳明顯轉慢，因此今場部署牠再度增程跑一哩，結果順利重敲勝門。事後看來，『陽明高高』目前已經七歲，不像年輕時可在千二米交出強橫追勁，反而跑一哩會較為合適，所以應該不會再縮程跑千二米了。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜