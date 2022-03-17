馬場浮世繪——方嘉柏打完針次次贏馬

昨晚憑「國士無雙」贏馬的方嘉柏，自從完成兩劑新冠疫苗可以恢復入場後，已經一連三次賽事都有頭馬進帳，親自督戰果然寧舍不同，他賽後表示：「『國士無雙』有一定質素，上場在谷草千二米跑季軍，反映狀態開始冒起，今次再跑同程，抽得有利內檔，有助其發揮實力，因而成功取勝，希望牠累積更多經驗之後，季內可以再贏一場，而待其進一步成熟時，將可以勝任更長的路程。」馬場浮世繪