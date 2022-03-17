馬場浮世繪——高伯新五班已贏夠數

昨晚頭場五班一千米賽事，潘頓策騎的「怪獸媽媽」大熱取勝，此駒轉投高伯新馬房之後，跑到第六仗終於交代。至於賽後高伯新季內已累積十二W，但其中兩場都是贏五班賽，根據今季新的練馬師及格條例，他之後就算再贏五班賽都不會計算了。馬場浮世繪