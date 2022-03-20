仲達 - 戰熊三千田草都得｜頭號目標

第七場三班一二○○米。此場近績最強的「遨遊氣泡」初上三班且上仗大勝是跑變化地；「二話不說」上仗以超強步速一放而回，勁到不似真。在兩匹主要爭勝馬都有疑點之下，之前擊敗過「心之行」的「戰熊三千」和「以戰得勝」相對更有根據。無疑，360場次頭馬是「以戰得勝」，不過看最後二百米的發揮，「以戰得勝」的騎師已施展渾身解數，反觀「戰熊三千」鞍上人則將焦點放在防止座騎內閃而未能全力施為，最後僅負不足半身位，未證明實力不及。再者，「戰熊三千」在上手馬房時集中跑谷草，沙田其實沒甚嘗試過，有可能其大場實力根本未見頂。今仗換上馬房愛將聲仔，排一檔未必需要太被動，可憧憬能取得轉倉首勝。仲達