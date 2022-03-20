伊仁絮語——久久為攻形勢有利

第三場「久久為攻」出道至今三戰均入前列，上仗首度增程至千六米，結果負於作戰經驗豐富的「逍遙駒」而得亞軍，表現甚佳。由於今次排三檔，同場遇有不少快馬放頭，預計牠應可跟守內欄四至五位，只要直路上得以望空，應有機會打開勝利之門。冷門可留意初戴眼罩兼最近試閘走勢上力的「龍城愛將」。
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第五波疫情衝擊大量企業，令失業率反彈至百分之四點五，市民大受影響。港府共斥資三百四十億元重推保就業計劃，以及一萬元失業支援（詳見另文），其中新一輪保就業預計動用三百一十億元，惠及約一百三十萬僱員，更將...
2022-03-19
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
俄羅斯出兵烏克蘭已數星期，俄羅斯總統普京向基輔提出停火條件，要求與烏克蘭總統澤連斯基會晤，烏克蘭盼七國作擔保國，以達成停火協議。普京周四與土耳其總統埃爾多安通電話，就烏克蘭戰事開出停火條件，包括希望烏...
2022-03-19
盈峰翠邸坐落大埔半山，主打三房套，地勢優越，環境清幽，今次為大家推介屋苑三房一套房放盤，實用面積989方呎，擁企理裝潢，前臨清靜翠景，現附一車位放盤，叫價1130萬。盈峰翠邸位於大埔山塘路，1998年...
2022-03-19
港股經歷日前「過山車」式上落後，昨日好淡角力，恒指兩天累升逾3000點後回吐，低開268點後進一步下探，曾跌579點，短暫失守二萬一關低見20922點，午後A股由跌轉升，帶動港股大反撲，恒指一度站上2...
2022-03-19
西甲國家打吡明晚上演，今晚英超先上演熱身的棄將大戰，由前巴塞隆拿中場菲臘比古天奴率領的阿士東維拉，主場迎戰前皇家馬德里中場馬田奧迪加特指揮的阿仙奴。兩人今季在新東家脫胎換骨，更重現各自領隊謝拉特和阿迪...
2022-03-19
王力宏與李靚蕾去年底爆出離婚風波，男方被揭出軌等劣行，真假「第三者」謠言亂飛，令身為人妻兼人母的徐若瑄不勝其煩，要三度發聲明力保清白，其夫亦罕有地發聲護妻，風波才告一段落。近日積極準備開騷的徐若瑄，前...
2022-03-19
內地繼續執行嚴格的動態清零措施，深圳打仗打出了速度。按原本的計劃是七天的全城禁足和全民檢測，結果 是有五個地區在四天內做了多輪全民檢測之後，證實已經動態清零，便率先開放。那五個區是鹽田區、坪山區、光...
2022-03-19
第七場三班一二○○米。此場近績最強的「遨遊氣泡」初上三班且上仗大勝是跑變化地；「二話不說」上仗以超強步速一放而回，勁到不似真。在兩匹主要爭勝馬都有疑點之下，之前擊敗過「心之行」的「戰熊三千」和「以戰得...
2022-03-20