伊仁絮語——久久為攻形勢有利

第一場「年年豐盛」上仗初出跑谷草最短途，早段速度欠銳，大部分時間均留居尾列，然而直路上取得平衡後衝刺頗佳，末段更造出全場最快時間，結果追回第六名。今仗改在大場爭逐，應該更為合適。最近兩星期出自「讓我高飛」的年輕賽駒多次在大賽中交出表現，「年年豐盛」近日晨操表現較前上力，今仗排位亦佳，可以一試。對手可留意上仗在莫丹尼胯下取位欠順的「天外驚天」，今仗強配潘頓有力施襲。第三場「久久為攻」出道至今三戰均入前列，上仗首度增程至千六米，結果負於作戰經驗豐富的「逍遙駒」而得亞軍，表現甚佳。由於今次排三檔，同場遇有不少快馬放頭，預計牠應可跟守內欄四至五位，只要直路上得以望空，應有機會打開勝利之門。冷門可留意初戴眼罩兼最近試閘走勢上力的「龍城愛將」。Ian