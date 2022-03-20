B女靚馬——健康第一四班有利

第四場四班千四米。呢場我揀「健康第一」做重心，睇番佢落班後一再跑得接近，證明有點優勢，上仗出閘唔快，而且留得比較後，而且直路前半段未能移出，望空後輕鬆追回第二，只係輸畀「星際精英」。今次賽前更試大閘，狀態繼續保持靚靚，再者今組對手唔太突岀，有權取勝。配腳我揀「對衡之星」同「是必飛飛」。第七場三班千二米。我就鍾意「時時歡呼」，雖然佢今次係在港初出，但三試大閘都掄元，無論試一千或千二都贏得好靚。尤其最近一課大閘，早段留至最後，但轉入直路即愈衝愈勁，走來勁力四射。今仗只要前段留住，待至末段後追就有機會一出即勝。配腳我揀「戰熊三千」同「遨遊氣泡」。B女