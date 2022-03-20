安西教練 - 勝利之星虎入羊群｜重點出擊

早前筆者在392場次推介「運來福星」，原因是睇中牠三降四班，以及早前在三班也輸得接近，可惜該役途中遇意外，而且遇上超班老虎「喜旺駒」，結果輸三乘許。上仗牠再戰田草千二，改用留前鬥後跑法追入位，雖然受惠早段較快步速，但能反先形勢相約的「仁仁之寶」，證明居四班絕不下風。回說今仗形勢，筆者認為與「運來福星」同場的「勝利之皇」更值得睇好。因為回看二月三日的兩場千二米賽事，雖然392場次是四班賽，394場次則是三班賽，兩者不可直接比較。但事後回看，394場次已確認水準極高，「威力奔騰」能於逆境後上贏馬，結果接戰再展示強橫爆發力再下一城，至於同場二至五名馬「連連有盈」、「穿甲鷹」、「勇闖」及「閃電」，隨後都紛紛補中。那麼「勝利之星」剛戰轉跑泥地，暫可視為場地不合腳法，今次降落四班即重返田草，怎計都是虎入羊群。安西教練