潘頓三W四P封王 蔡約翰莫雷拉中三元 浪漫勇士攻下打吡

■潘頓和沈集成昨日都有好成績，前者更成為騎師王。

■姚本輝昨日起孖，其中「玩具達人」由莫雷拉經手開齋。

■蔡約翰和莫雷拉昨日都中三元。

昨日重頭戲肉當然係打吡大賽，結果沈廄「浪漫勇士」奪標，馬房另贏「同舟共濟」起孖，騎者田泰安則另贏東廄「時時歡呼」。不過，騎師王最終是勝出「日日型」、「有緣人」和「同舟共濟」的潘頓，另外還有兩場亞軍和兩場季軍，於第八場賽後已經封王。其餘蔡約翰和莫雷拉都中三元，而姚本輝則憑「年年豐盛」和「玩具達人」梅開二度。另外，楊明綸遲到被罰七千五百元。昨日跑打吡，結果沈集成和田泰安合作憑「浪漫勇士」捧盃，騎練都首次勝出此項大賽。賽後沈集成說：「『浪漫勇士』今場勝出打吡實至名歸，因為本身的確具備這實力，牠非常忠心肯跑，陣上表現穩定準繩，而田泰安今場發揮一流，當然亞軍『加州星球』都是不可多得的良駒，在不慢的步速下仍可力保亞軍，表現也值得尊重。事實上，賽前『浪漫勇士』和『加州星球』被一致認為實力稍高，結果牠們在終點前鬥得非常激烈，賽果可謂非常正路。我的馬房團隊盡心盡力做好『浪漫勇士』的狀態，對勝負抱平常心，之前我曾兩度派馬出爭香港打吡，結果都只能取得亞軍，今次終於如願以償，首次感受贏打吡的喜悅，心情既開心又緊張。『浪漫勇士』購自香港國際精選拍賣會，馬主劉柏輝常對我說買貴唔緊要，最重要是匹好馬，我非常感謝他的信任，之後我打算部署『浪漫勇士」挑戰二千米一級賽女皇盃。」而田泰安則說：「上季打吡我策騎『將王』僅負跑亞軍，令我相當失望，但亦從中學習不少。今屆我策騎『浪漫勇士』出賽，排八檔不算差，雖然此駒上場在經典盃落敗，但我很清楚其實力，亦肯定牠有長力勝任二千米，臨場我們起步順利，不久便找到遮檔的有利位置，入直路再全力望空衝刺，當我看到潘頓的『加州星球』在前面，曾有點擔心能否越過對方，幸好『浪漫勇士』鬥心實在強橫，終點前越過對手險勝，令得感到非常興奮。」至於昨日除了蔡約翰憑「有緣人」、「健康快駒」和「風火戰駒」中三元，姚本輝則憑「年年豐盛」和「玩具達人」起孖，練者賽後表示：「『年年豐盛』上場初出跑谷草千二米得第六名，當時牠出閘緩慢，但入直路後追勢甚強，我覺得牠比較大步，所以今場轉爭沙田，希望長直路有助發揮，如今證明判斷正確。此駒目前未完全成熟，暫時跑沙田較易發揮。『玩具達人』上場配周俊樂跑第四名，賽後莫雷拉主動索騎，由於他向來揀座騎幾叻，令我對這匹處女馬的信心也提升，結果真的順利取得在港首捷。雖然此駒在港跑了逾廿場才開齋，但之前有幾場其實只是輸在形勢不利，整體來說其表現算穩定，而且泥草均合。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜