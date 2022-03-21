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馬場浮世繪——日日型大勝羅廄添一W

2022-03-21 列印
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正爭奪今季冠軍練馬師寶座的蔡約翰和羅富全，昨日各有馬贏，前者中三元，後者則只勝出「日日型」，總成績落後六W。至於「日日型」今仗大勝開齋，羅富全賽後表示：「『日日型』以往在三班賽常常接近，可惜贏不到，今場落四班始終佔班利，賽前我認定有一定機會，但估不到牠會贏得如此輕鬆，力壓對手近五個馬位，表現比預期中好得多，可能今（昨）天下雨，場地起變化對牠其有幫助。此駒以往情緒十分緊張，因此今場嘗試改動配備，除下眼罩和頭套，改戴半掩防沙眼罩，最終效果非常正面。」
馬場浮世繪


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