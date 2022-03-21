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馬場浮世繪——何澤堯食頭胡打破悶局

2022-03-21 列印
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華將一哥何澤堯近期成績低迷，在昨日賽前超過一個月未曾報捷，而對上一次贏馬已是二月六日的「威武覺醒」，但他昨日終於打破悶局，頭場即憑姚廄「年年豐盛」掄元。至於練者姚本輝賽後亦表示，騎師生涯有起有跌，何澤堯是現役本地騎師首一二人，騎功毋庸置疑，所以他們一直都有合作，互相支持。
馬場浮世繪

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