安西教練 - 齊天大聖谷草發威｜重點出擊

第七場三班千二米。「齊天大聖」季內初出跑田草千二，遇上一場極強組別，除了至今未逢敵手的「威力奔騰」，還有「連連有盈」之後多添一冠一亞，季軍「穿甲鷹」則再出輕取「志勝時機」，所以394場次極具參考價值；況且四、五名馬分別是「勇闖」及「閃電」，兩駒之後都有頭馬見面，而該賽三疊轉彎的「美麗攻略」亦新近上名，賽事水準更毋庸置疑！回說「齊天大聖」，在394場次初次登場只屬熱身性質，沿途三疊望空，最終負於貼欄的「連連有盈」僅三乘許，誠是水準之作。上仗「齊天大聖」移師谷草不幸抽大外檔起步，雖對頭馬「緊張大師」毫無威脅，但一千米並非合適路程，卻能蝕位轉彎而造出最快末段時間，初次渡江能有此走勢，加上同父馬有「閃電精靈」谷草專家，相信場地性能絕對合適。今仗有幸排一檔，形勢絕不下風。安西教練