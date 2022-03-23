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伊仁絮語——想見你換人補中

2022-03-23 列印
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第三場「特攻」在港初出一役表現普通，翌仗渡江兼強配潘頓即備受追捧，可惜最後二百乏力而敗。上仗轉戰泥地沿途被頂外疊，末段維持均速，雖然未能上名，但貫注力明顯增強。今仗重返谷草，有機會憑天生速度及早切入內欄，賀銘年搶放功力頗佳，若馬兒能輕鬆放頭，便有機會爭勝。
  第六場「想見你」上仗在莫丹尼胯下跑第六，騎者發揮認真欠佳，該役馬兒起步較慢，沿途留居於後，直路上試圖移出望空卻重重被困，僅在終點前才能全力施為。今仗換人再戰，應可收復前失。
Ian

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