B女靚馬——大家開心再開勝門

第四場四班千二米。我嘅心水馬係「大家開心」，佢上仗早段際遇欠佳，而且鞍上人發揮亦一般，但最終都有獎金，表現已經收貨。留意106場次，佢佔據內欄順住走，等到入直路即時望空，結果一衝過晒對手，贏得非常輕鬆。今場回配贏馬拍檔蔡明紹，加上排靚檔起步，人馬合拍之下，相信好有機會再開勝門。配腳我揀「上校」同「過河勁卒」。第八場三班千二米。我嘅心水馬係「紅衣火旺」，佢上仗排外檔起步，出閘後逐漸移入二疊，鞍上人操控得宜，可惜直路移出外疊衝刺，最終被「志勝時機」追過，不過都好彩衝入第三名，表現保持水準。今場佢繼續負輕磅，檔位又比上仗好，再配經手奪得兩W的蔡明紹，發揮方面不用擔心，只要早段攞到好位，就有機會完成成季內三捷。B女