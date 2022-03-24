蔡約翰起孖續領先 莫雷拉影贏騎師王 羅富全雨中贏三W

■莫雷拉與蔡約翰昨晚都起孖，前者更險勝騎師王。

昨晚賽事在變化地舉行，羅富全憑「翡翠鳳凰」、「三生有運」和「有主意」中三元，而為前駒建功的田泰安另憑何廄「包裝大獎」起孖，可惜騎師王最終仍不敵同分的莫雷拉，因為後者除了勝出蔡廄「奇寶」和賀廄「幸運飛彈」，還多兩場亞軍。至於蔡約翰則另以「過河勁卒」梅開二度。羅富全昨晚憑「翡翠鳳凰」、「三生有運」和「有主意」贏得三場頭馬，不過蔡約翰亦憑「奇寶」和「過河勁卒」起孖，所以在練馬師榜的榜首仍領先五場頭馬。至於羅富全昨晚先憑「翡翠鳳凰」爆出十七倍W，練者賽後表示：「『翡翠鳳凰』今場轉爭谷草，對手比沙田弱，加配羊毛面箍也有助改善走勢，加上今（昨）晚場地起變化，牠擺在前面走，結果順利放到。此駒貼欄跑比較好一點，上場早段有馬鬥燒，以致牠末段力弱，今場轉爭谷草遇到有利形勢，放出後沒有馬鬥燒，可以施展本身最佳跑法，愈走愈順，故能重敲勝門。」之後羅富全與薛恩合作勝出「三生有運」，練者續說：「『三生有運』過往曾在三班取勝，如今跑四班當然有利，但牠需要排內檔的幫助，今場排黃金一檔，大大提升爭勝機會。今（昨）天下大雨，場地起變化，賽前我曾有擔心『三生好運』能否應付，幸好牠在薛恩胯下跑出水準。薛恩是三屆雪梨冠軍騎師，騎功有保證，今次是他主動索騎『三生有運』，結果亦順利取得頭馬。今次是我和薛恩第一次合作贏馬，他今季明顯比前更適應香港的賽事模式，展示跑馬和場地智慧，如果有重磅馬，我都樂意交給他搏殺。」另一方面，蔡約翰昨晚憑「奇寶」和「過河勁卒」起孖，其中「過河勁卒」由波健士建功，而且獨贏有十倍，分頭認真不俗。至於波健士自從二月三日贏完「大紅心」之後，相隔個半月終於再次踏入凱旋門。此外，潘頓昨晚表現相對令人失望，因為他只能憑「金鑽貴人」這匹一面倒大熱門贏馬，而此駒至今三出三捷，練者文家良說：「今（昨）晚下大雨，賽前我都有點擔心，畢竟這是『金鑽貴人』第一次跑變化場地。事實上，賽後潘頓向我報告，馬兒對鬆軟場地不太適應，但牠勝在肯跑肯走，才可勝出今場賽事。此駒目前只有三歲，仍然很年輕，我覺得牠今場跑得比較辛苦，我想安排牠休息一段時間，養回體力然後再作部署。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜