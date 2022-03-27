仲達 - 四季喜無懼強手｜頭號目標

第十場三班一四○○米。「四季喜」上季三歲未踏入全熟期，但初跑千四已可取得接近的第四，可肯定大熟後必能應付增程。今季「四季喜」兩捷俱千二米，反而兩戰千四只得一亞，表面看來千四未必是合適途程，但其實365場次尾兩段合共快了近一秒，極不利追，而此駒更是在衝刺之時受阻而要再次起動，最後都只負於一匹強手「少爺仔」，已確認現階段跑此程必合。至於上仗全程走不利的三疊兼望空之下，其實依然是同場三疊馬當中最接近，並不算差。今次只要尾場場地可追，應無懼同場對手。仲達