B女靚馬——路路醒路合再拼

第三場二班千六米。我就揀「路路醒」做重心，佢最近四仗都獲得獎金，表現保持穩定。上仗出閘反應慢咗少少，但好快就追上跟隨放頭馬，沿途走勢非常順暢，去到接近終點都仲有兩腳，好明顯仍具勇態。今場縮程跑千六會更合適，畢竟過往跑此程曾上名，加上蔡明紹亦是贏馬配搭，我對呢對組合好有信心。配腳揀「美麗同享」同「糖糖幸運」。第八場四班千四米。「星際精英」今季贏過兩次，其餘四仗亦有獎金收，五歲馬擺明大熟大勇。上仗沿途有遮擋，一直留力至末段才展開衝刺，最終輕勝兩個馬位，班德禮發揮十分稱職。今次賽前曾試大閘再谷一谷，狀態更進一步，好有機會再下一城。配腳我揀「福朵」同「真感」。B女