伊仁絮語——進力之城見底反彈

第六場「必跑得」來港後七戰俱三甲不入，表現令人失望。這匹三歲馬在澳洲的兩歲馬表列賽泰連達錦標跑獲季軍，可惜抵港後進度一般。上仗受制於外檔，末段衝刺普通。今仗檔位轉佳，或有機會跑得更近。同場「鄉村之寶」來港後九度試閘，近期上力程度更進一步，應是蔡約翰爭取冠軍練馬師寶座的爭分棋子，如果臨場賠率不太乏味，可以作配。第九場「進力之城」過往集中在谷草出擊，較少角逐沙田草地，但上季能長期在三班跑得接近，今季首回合也在谷草千二僅不敵三班中堅分子「十二馬」，身處四班應有優勢。雖然近仗表現一般，但評分一減再減，連場亦所負不遠，看來評分漸見支持。最近試閘改用前領策略，沿途走勢輕鬆，觀乎狀態已在勇境。今仗除去鼻箍而初戴開縫眼罩，希望能在新鮮感之下取得突破。冷門可留意「陸知」。Ian