莫雷拉後上贏騎師王 姚本輝周俊樂梅開二度 羅富全 起孖追番兩W

■莫雷拉和姚本輝昨日都起孖，前者更成為騎師王。

■周俊樂昨日梅開二度，包括為「神速奔馳」取得連捷。

昨日沙田舉行十場草地賽事，莫雷拉憑姚廄「機械戰士」和羅廄「美麗在線」起孖，另加一亞一季，最終後上成為騎師王；而姚本輝則另贏「極速飛彈」，羅富全另贏「合約精神」，同樣梅開二度。其餘周俊樂憑文廄「神速奔馳」和丁廄「糖糖幸運」起孖。羅富全昨日憑「合約精神」和「美麗在線」起孖，追近無馬贏的蔡約翰兩W，前者賽後表示：「『合約精神』過往重口難留，因此今季早期多數跑千二米，但近期晨操換了口銜鐵後，韁口比前容易操控，走勢也有所改善，所以便增程千四。今場排三檔有利發揮，因為本身大步均速，賽前我指示梁家俊，如果沒有馬放頭便自己領放，結果順利一放而回。」而為「美麗在線」建功的莫雷拉，同日另為姚廄「機械戰士」大熱開齋，姚本輝說：「『機械戰士』進度來得比較遲，學習能力也不算太快，體質方面更要時間培養，由於母系是長途馬，因此牠應該以千八至二千米最合腳法，希望其健康保持穩定，繼續交出好表現。」此外，周俊樂昨日「神速奔馳」和「糖糖幸運」起孖，前駒練者文家良說：「『神速奔馳』在港初出時，曾於閘廂內發脾氣，賽後馬會要求經閘廂測試及格才可再上陣，但起初考閘牠仍然不及格，直至其後加配眼罩，情緒才變得安定，自此我便讓其一直戴眼罩。事實上，此駒近兩戰戴上眼罩後，情緒和走勢均有明顯改進，暫時三戰兩勝，牠有點速度，也可以稍留後追，希望吸收更多作賽經驗後，繼續交出好成績。」而「糖糖幸運」練者丁冠豪說：「『糖糖幸運』上場初跑千六米落敗，我認為並非路程不合，只是之前其健康不太穩定，休後操練不太完整，狀態未算十足下，表現平平可以理解。今場此駒操足而臨，加上出馬少，牠放出後愈走愈順，跑得輕鬆，結果順利取勝。其實這匹馬頗有質素，只是健康不太穩健，操練時要格外小心，今場勝後我又要視乎其健康情況再作部署。」至於潘頓昨日只憑偉廄「超悅明駒」贏馬，演出令人失望，而練者蘇偉賢說：「『超悅明駒』近兩戰陣上均遇意外，不是塞車就是遲遲未能望空，雖然末段追勢不錯，可惜都與頭馬擦身而過。上場賽後好幾位騎師索騎此馬，我與馬主商量後，決定起用潘頓一試，結果人馬初次合作即擦出火花，實在騎者今場走位一流，克服排十三檔的阻力。此駒將來全熟應可勝任跑千四米，但今場跑來仍有點搶口，因此下場或許續跑千二米。」另一方面，昨日呂健威與薛恩合作勝出「縱橫十六」，練者賽後說：「『縱橫十六』外形甚靚，當初來港我有一定期望，可惜真正競賽時，其表現與晨課是兩回事，因此我為牠報名不同路程，以作嘗試。此馬加速力不強，如果前中段能夠穩定走勢，末段可以追一小段，希望今場取勝後牠會開竅，升上四班繼續有進步的表現。」其餘告東尼則與霍宏聲攜手勝出「時時滿意」，練者賽後透露：告東尼：「上場『時時滿意』初出跑得接近後，我已經預期會有進步，果然今仗再出便能取勝，而牠是全場最年輕的馬匹，相信勝利將提升其信心，未來前景值得睇好。此駒來港前在意大利幾次出賽均大勝，但畢竟當時得兩歲，能否持續進步非常關鍵，但看牠在港兩戰已經證明，仍大有進步空間。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜