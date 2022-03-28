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馬場浮世繪——何澤堯手風轉順連贏三日

2022-03-28 列印
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早前曾經守齋個多月的何澤堯，自從三月二十日憑「年年豐盛」打破頭馬悶局之後，手風明顯回順，騎者繼剛周三勝出「賞心星」，昨日又憑「極速飛彈」報捷，暫時已經連贏三個賽日，並且力拒蔡明紹，繼續保住華將一哥之位。此外，以上的「年年豐盛」和「極速飛彈」都是姚廄馬，看來何澤堯與此倉正處合作蜜月期！
馬場浮世繪

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