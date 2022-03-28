馬場浮世繪——大紅心後備補上爆大冷W

從化馬因為深圳封城而未能運港，令到昨日賽事有二十二匹正選馬要退出，除了部分場次出現冷場，某些場次則有多匹後備馬補入，其中原本是後備三的葉廄「大紅心」不但成功補上，更爆出三十三倍大冷W，至於鞍上人是下次停賽的馬雅，此君季內屢爆冷門，絕對是冷殺手！馬場浮世繪