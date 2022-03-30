安西教練 - 鴻運飛鷹轉場泥料｜重點出擊

第八場三班千二米。執筆時「閃電」是一面倒熱門，無疑上仗初跑泥地贏得輕易，但牠受惠早段極快步速，直路又走大外疊較佳場地，還要注意前仗394場次，雖然同場「威力奔騰」、「連連有盈」、「穿甲應」及「勇闖」之後都有頭馬見面，但後兩駒勝後加分皆遇上阻力，伸算「閃電」今仗排外檔，相信要大幅進步才可再捷。如是者，筆者認為季內也曾在三班贏馬及二班入位的「鴻運飛鷹」值得一敲。「鴻運飛鷹」過往八戰三班賽，除了首季兩戰田草千二米得第四及第五名之外，其他全部贏馬或入位，可見居三班惡氣十足。泥地性能方面，牠季內跑過一次遇上濕慢場地，而且當時居二班，難度甚高。查此駒同父系馬「福喜多多」曾三勝泥地同程，按理應合腳法。近仗刻意增程無非求減分，今次遇八十五分上限的三班賽，條件不下於其他馬匹。安西教練