伊仁絮語——超速希威森拼盡

第三場「電子兄弟」今季首回合負於「皇者精芯」得亞軍，走勢較上季進步，近仗則受制於形勢才未能上名。此駒始終質素尚新，復課重新調整操練後，進度已入正軌。其同父馬如「新力寶」等擅跑泥地，母系也源自美國種氏，本身合跑泥地機會高。第七場「超速」上仗休出即追入第三，戴眼罩果然令走勢更集中。今仗排位轉佳，由於同場快放馬不多，此駒有望早段守包廂位。上季三捷之後，牠今季在三班仍屢創佳績，證明現評分仍有微利。希威森喜獲苗禮德支持，定必拼盡打身價波。Ian