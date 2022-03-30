B女靚馬——韋小寶人馬合拍

第五場一班千二米。我就鍾意「韋小寶」，睇番佢384場次角逐同程，轉彎被頂出四五疊，雖然兜大圈蝕位極多，不過末段追勢依然強勁，明顯跑泥地同樣合適。今場排二檔靚位起步，預期早段可貼欄慳位，只要提早少少發力，相信好大機會可以勝回一仗，蔡明紹亦騎慣騎熟，我對佢非常有信心。配腳揀「精靈勇士」同「暖在你心」。第七場三班千八米。我最鍾意「超速」，佢上仗走勢其實唔錯，雖然直路初遇到遮擋，以致較遲發力，不過其後望空即奮力衝刺，看得出馬匹本身勇態仍在。今次改配希威森會因人而冷，但留意早前騎者曾過檔試閘，埋門又再為馬兒快跳一課，備戰工夫一絲不苟，五歲馬趁住大熟當銳，今次一定會繼續拼搏，難得排四檔亦理想，坐位望贏應可辦到。配腳我揀「浪漫組合」同「皇帝金」。B女