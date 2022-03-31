葉楚航徐雨石起孖 莫雷拉後上封王 潘頓今季泥地終於開齋

昨晚舉行八場全泥地夜賽，莫雷拉憑東廄「天天精彩」和羅廄「萬眾力得」包辦第七口孖寶，並且後上成為騎師王。至於葉楚航和徐雨石亦起孖，前者勝出「榮冠大道」和「龍騰飛翔」，後者則勝出「好攻勢」和「中華威威」。

昨晚舉行全泥夜賽，騎師王鬥得十分精采，最終莫雷拉在最後兩場賽事勝出東廄「天天精彩」和羅廄「萬眾力得」，結果後上封王。後駒練者羅富全說：「『萬眾力得』今場沿途被頂出三疊仍然可以取勝，全因有輕磅之利，加上本身狀態大勇。此馬上季曾跑過一次泥地只輸兩個馬位，今場升上三班負輕磅好跑，牠目前四歲仍很年輕，今季有點進步，應該仍有上升空間。」

至於其他練馬師方面，華倉成績較佳，尤其是師承簡炳墀的丁冠豪、葉楚航和徐雨石，他們合共五W，其中葉楚航憑「榮冠大道」和「龍騰飛翔」包辦第二口孖寶，後駒在潘頓胯下大熱取勝，騎者今季終於取得本身首場泥地頭馬。

而葉楚航賽後說：「『龍騰飛翔』今場排一檔，所以潘頓一早擺前走，因為有其他馬在前面的話，牠便會卻步交不出水準。此駒過往跑草地也曾接近，其實泥草皆合，我會視乎賽程再看如何部署，希望牠升上三班負輕磅仍能有好表現。至於『榮冠大道』今季跑了三席亞軍，以一匹九歲馬來說，演出真是非常忠心，但由於五班合適的賽程不多，我會與馬主商量，再決定是否讓牠服役至季尾。」

而憑「妙算歡騰」食頭胡的丁冠豪則說：「『妙算歡騰』上場勝出泥地一哩，今場增程千八米再贏，臨場霍宏聲的發揮令我十分欣賞，因為當莫雷拉策騎『精彩非凡』中段突然變速，霍宏聲仍然很冷靜，騎來不慌不忙。『妙算歡騰』上場報跑泥地乃嘗試性質，結果誤打誤撞下試出彩虹，今場繼續在泥地勝出，已證明其泥地性能很好，四歲馬仍然有進步空間，我當然會部署牠續爭泥地。」

此外，蘇保羅馬房昨晚亦連場出擊，結果憑「韋小寶」贏馬，另有「錶之智慧」和「好好心得」拼命二三名。蘇保羅賽後說：「『韋小寶』在最近半年飽受評分高企的影響，所以遲遲未能再贏，我見牠過往試泥閘走勢良好，於是前仗開始嘗試讓其轉往泥地爭功，結果跑獲一席季軍，證明合發揮，而今次更成功報捷，令我感到欣慰，暫時本月三十日的一班泥地千二米讓賽，將是其下場出擊目標。」

記者：文傑、亨利、陳嘉甜

■莫雷拉昨晚除了為告東尼贏馬，更後上成為騎師王。