B女靚馬——聲勢降班重開勝門

第五場四班千二米。呢場我最鍾意「聲勢」，佢近期出戰三班賽亦唔算失禮，尤其上仗早段落腳並唔快，不過中段開始加速，走勢強而有力，即使直路初飛出大外疊，依然保持追勢，水準絕對唔差。今場對手不算太強，本身排檔亦靚，只要騎師發揮出正常水準，就有機會重開勝門。配腳揀「威武覺醒」同「喜盈於心」。第七場國際二級賽千二米。我就揀咗「福逸」做重心，佢上仗在女皇銀禧紀念盃贏得好靚，出閘並非特別快，沿途二疊居中，到出彎之後才發力，結果輕鬆取勝，後勁非常悦目。今場再配贏馬拍檔巴度，埋門見騎者一再摸實，馬兒外觀亦靚過上次，有條件勝完再勝。配腳揀「當家猴王」同「八仟師」。B女