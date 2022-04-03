B女靚馬——聲勢降班重開勝門

第七場國際二級賽千二米。我就揀咗「福逸」做重心，佢上仗在女皇銀禧紀念盃贏得好靚，出閘並非特別快，沿途二疊居中，到出彎之後才發力，結果輕鬆取勝，後勁非常悦目。今場再配贏馬拍檔巴度，埋門見騎者一再摸實，馬兒外觀亦靚過上次，有條件勝完再勝。配腳揀「當家猴王」同「八仟師」。
B女
第五波疫情重創飲食業，但一踏入四月，早前停業的三千多間食肆陸續「復活」。因應政府宣佈本月二十一日首階段放寬防疫措施，並在本月內發放首期電子消費券，酒樓食肆都推出系列優惠或新菜式，希望搶佔復甦的生意。許...
2022-04-02
國家主席習近平和總理李克強昨日，與歐盟執委會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾舉行視像會議。是中國和和歐盟領導人兩年來的首次峰會。習近平強調，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知。習近...
2022-04-02
俄烏重啟談判，但戰事未因此停止。俄軍在烏東盧甘斯克地區展開猛烈攻勢，又炸毀第二大城哈爾科夫的輸氣管道，中斷了部份民居的氣體供應。烏軍罕見攻擊俄邊境城市一座油庫。南部城市馬里烏波爾十七萬人受困多時，昨日...
2022-04-02
大埔淺月灣毗鄰八仙嶺郊野公園，起居環境清靜，擁極高私隱度，為指標洋房屋苑之一。淺月灣1期單號屋，實用面積2006方呎，屬五房三套設計，屋內裝潢清新雅致，擁約1430方呎大花園及天台，可讓住戶栽花種樹，...
2022-04-02
中國物流與採購聯合會2日發佈數據顯示，3月份中國物流業景氣指數為48.7%，較上月回落2.5個百分點。分析認為，受全國多點散發疫情等影響，物流供需增速趨緩，但疫情階段性影響有限，待疫情得到有效控制後，...
2022-04-02
利物浦射手穆罕默德沙拿早前未能率埃及躋身世界盃決賽周後，暗示退出國家隊，專心為球會賽事。此子勢如紅軍隊友華基爾雲迪積克所指的化悲憤為力量，領軍在四月「利物浦世界盃」打響頭炮，今晚英超主場大勝近況低迷的...
2022-04-02
現年37歲、09年港姐最上鏡小姐得主袁嘉敏（Candy），昨日突然在IG限時動態連出三個Po，貼相及以英文留言鬧爆鍾培生父子，即時引起網民熱烈討論。本報記者即時獨家訪問袁嘉敏，她更大爆：「兩父子都有古...
2022-04-02
清明節將至，想起江南習俗要吃青糰，便去上環「同順興」，買了一盒上海「功德林」出品的青糰解饞。這類江南食品「同順興」最多，春天一到，春菜都到了，香椿芽、茴香、萵笋、春笋，當上海居民都在為封區檢疫而搶菜的...
2022-04-02
第八場四班一六○○米。此場其實是全日形勢最亂的一場，有能力或近仗接近的馬極多，本來不應作重心，不過今日其餘場次的馬匹多數實力參差，要博有分頭馬不容易，唯有兵行險着。形勢上，今場快馬不多，似是會開慢步速...
2022-04-03