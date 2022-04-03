伊仁絮語——仲得威五班反彈

第二場「仲得威」去年十一月曾在沙田千四追入亞軍，僅負於今季屢創佳績的「好拍檔」，可見此程實力不俗。雖然之後連場表現反覆，但都可歸咎際遇欠佳，其中389場次排十四檔起步，沿三疊轉彎之餘，直路又移至大外疊，但末段衝刺尚佳。現評分已屆新低兼初降五班，今次排三檔亦佳，可望憑藉級數展開反彈。第八場「喜愛善」愈跑愈進步，前仗在田草千四力拼之下，僅以頸位負於「啱啱好」及「霹靂狂龍 」得季軍；上仗表現繼續維持高水準，只是不敵明星馬「勝得出色」。本身成熟程度與日俱增，韁口亦愈趨穩定，今仗再戰一哩必可應付。冷門可留意最近兩仗均有走勢的輕磅馬「赤子雄心」。Ian