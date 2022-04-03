安西教練 - 好眼光當弗再拼｜重點出擊

未知「速遞奇兵」及「顯心星」是否存心部署本月尾的主席短途獎，連同「錶之未來」因身在從化未能返港，使得今次的短途錦標只得九駒參賽，場面冷清。細看第七場逾半數馬匹來自497場次，筆者認為贏馬的「好眼光」依然值得信賴，因為該賽頭兩段步速快達45秒，牠全程二疊望空也能貫注到底，雖然亞軍「聚才」較遲望空，但後駒是快步速受惠者，除非今日出現極端不利前置貼欄的模式，否則今仗欠缺快馬在陣，「好眼光」形勢上依然佔優。此外，考慮到曾勝一級賽的「福逸」及「當家猴王」都缺陣一段時間，未知真正目標是否放在稍後的主席短途獎，「好眼光」則近況當弗，照計不會保留。安西教練