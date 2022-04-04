福逸連捷奪短途錦標 羅富全300W升榜首 金鎗六十 20W復現霸氣

■莫雷拉昨日成為騎師王，並以「識贏」為羅富全勝出從練第三百W。

■高伯新和巴度昨日合作憑「福逸」勇奪國際二級賽短途錦標。

昨日舉行二場國際二級賽，焦點當然是跑主席錦標的「金鎗六十」，結果牠重振馬王雄風輕鬆大勝，而呂廄另贏「心之行」配合起孖。至於另一盃賽短途錦標，則由伯廄「福逸」勝出。其餘莫雷拉憑羅廄「識贏」和偉廄「仁仁之寶」起孖，另外還取得兩亞兩季，於第八場後提前成為騎師王；而羅富全則另贏「啱啱好」，同告起孖兼從練後贏夠三百W。另外，田泰安和蔡明紹都因犯規而被罰，前者停賽兩日，後者停賽兩日及罰款三萬元。「金鎗六十」昨日在主席錦標大勝，累積頭馬已達二十場，不斷改寫香港賽馬歷史，練者呂健威說：「『金鎗六十』是不可多得的佳駟，亦肯定是我從練以來最優秀的馬匹，牠很容易訓練，而且整體健康一直正常。之前兩場落敗，我當然有壓力，但絕非來自馬主（陳家樑），而是我太過不想牠落敗，結果只好收拾心情，按計畫讓其出爭主席錦標和冠軍一哩賽。今場此駒跟得稍擺前，並且順利交出頭馬，看來如今跑法更有彈性，至於未來部署，一切要看牠在冠軍一哩賽的表現才作決定。」至於昨日另一盃賽的短途錦標，由「福逸」連捷兼捧盃，練者高伯新透露：「我今（昨）早吃早餐時，看到報紙上有人認為『福逸』今仗無法取勝的報道，差點令我噎到，如今馬兒贏來猶有餘勁，再次證明這些專家判斷錯誤。事實上，牠早已是全港最佳短途馬之一，今次雖然較對手多負五磅，但再次證明本身級數，以佳勢擊敗對手勝出，而巴度在早段讓馬兒放鬆競跑，集中留力在直路發揮後勁，發揮亦值得讚賞。目前距主席短途獎只有三周時間，我將全力令此駒提升至最佳狀態迎戰。」昨日羅富全憑「啱啱好」和「識贏」梅開二度，季內累積六十一W追平蔡約翰，但因亞軍較多而暫時升上榜首，同時「識贏」為其從練以來第三百場頭馬，名副其實雙喜臨門。羅富全賽後說：「『啱啱好』今場排九檔稍外，但由於只有九匹馬跑，加上步速遍快，騎者潘頓很快進佔有利位置。今場所見，此駒走勢仍然很稚嫩，但賽後潘頓報告，馬兒出頭後不像以往般放慢手腳，看來繼續有進步空間。從血統上來說，此馬將來可以扳至千六米，甚至千八米也應該可以勝任，至於未來部署，我會視乎賽程編排再與潘頓商量。」「『識贏』在港三次試閘均走勢不俗，今仗初出我本來都有信心，怎料排位後抽得十四檔起步，令我頓感擔憂。所以臨場策騎指示有兩手準備，我告訴莫雷拉，如果其他有馬領放，便讓『識贏』跟隨守三四位；若然沒有則自行領放，因為此駒具備銳利的前速，結果牠克服外檔的阻力，一放而回。此馬在紐西蘭試閘時已展示銳利速度，吸引我為馬主購入，其血統顯示日後長力可扳至千六米，希望今場勝後不要加多太分，下場仍然可在四班繼續爭功。」羅富全續說。