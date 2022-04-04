馬場浮世繪——傲龍駒四捷容廄省招牌

容天鵬昨日憑「傲龍駒」增添頭馬進帳，而此駒今季轉倉容廄後跑過六仗，取得四冠一亞一季佳績，絕對是省招牌馬。賽後容天鵬說：「『傲龍駒』是一匹有質素和能力的馬，只是之前健康出現過嚴重問題，我花了許多心機和時間調理，牠健康回穩之下，季內取得四捷，對於馬主總算有交代。此馬跑沙田和快活谷均合適，只要健康繼續無礙，加分後在四班仍然具競爭力。」馬場浮世繪