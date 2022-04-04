  • 2022年4月4日 星期一
  • 17º
  • 56%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 特首選舉李家超消費券八達通袁嘉敏

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——霍宏聲賀賢贏合作首

2022-04-04 列印
Previous Next

賀賢與霍宏聲近月合作緊密，而且屢見攻勢，可惜搏來搏去止於跑P，每每欠點運氣。昨戰這對騎練只合作一匹「功夫茶」，貴精不貴多之下，終於取得零的突破，二人首次攜手進入凱旋門；而聲仔亦保持連贏三日的勝纜，近期氣勢大盛，看來在港策騎已建立信心。
馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd