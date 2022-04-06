安西教練 - 總理 轉場謀功｜重點出擊

第六場三班一六五○米。「總理」上季苦戰一季無功，今季初蓄銳在田草憑新鮮感跑千二入Q，筆者起初認為，牠該賽遇弱手亦與頭馬無緣，本無跟進價值，但隨後跑田草千四能贏馬，雖然早段留後受惠快步速，但365場次遇超慢步速場合，形勢極不利追之餘，直路走內疊不利路段亦能大幅追前，末段時間僅不及頭二馬「少爺仔」和「四季喜」，論表現令我刮目相看，說明牠贏馬之後持續進步。近兩仗「總理」進一步增程跑千六皆愈輸愈遠，完全是惡劣形勢使然。正如442場次在雨中作賽，腳法未必合適，同場「跨渡口」及「旭日昇」性賦忠心也因此落第；515場次則歸咎排檔不利，兼且賽事早段步速極快，本身近乎包尾入直路，敗在落後太遠而已。今次轉爭谷草遇較弱對手，最難得是抽靚檔起步，有機會爭取季內第二捷。安西教練