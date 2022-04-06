伊仁絮語——快一步靚檔圖利

第五場「快一步」上季在谷草一千曾以鼻位擊敗今季取得兩冠三亞的「勇創派對」，儘管今季初表現一般，惟近仗逐漸回復水準，剛戰僅不敵「萬眾力得」，狀態更進一步。預期今仗步速應甚快，本身排四檔有利可圖，由於同場不少初出馬，可憑較豐富的作賽經驗制勝。第七場「董大」前仗姍姍來遲，上仗早段亦留得太後，不過末段衝刺強勁，最終僅負個半馬位，表現保持水準。由於今仗排位轉佳，有助早段據守靚位。對手可留意重配希威森的「對衡之星」及「勁快聯盟」。Ian