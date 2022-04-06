B女靚馬——歡欣福星巴度重視

第四場二班千八米。我就最鍾意「歡欣福星」，佢早前在312場次跑同程得亞軍，當時早段貼欄留到最後，去到接近出彎先至移出搵位，直路階段愈衝愈勁，結果追回第二，表現非常出色。由於今場只得七駒比賽，馬少場合有助直路移出取位，只要早少少發力，相信可以後上贏晒，埋門見巴度一手操實，明顯心中有馬，各方面條件都配合之下，今次誠是贏馬好機會。第八場四班千二米。我就揀「富高八斗」做重心，雖然佢今季仲未贏馬，不過每次都跑得好接近，即使早前在三班都跑第四，上仗亦得第三名，證明呢匹六歲馬長期有狀態。今次增程二百同樣合適，配莫雷拉亦人馬相熟，遇上今次的四班千二拆開兩組，對手實力唔算強，希望早段能夠搶到好位，咁就有機會做齣好戲。B女