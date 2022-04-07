莫雷拉進一步逼近潘頓 姚本輝容天鵬起孖 蔡明紹後上封王夠勁

■莫雷拉昨晚憑「自然力量」贏得個人在港第1200W。

昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和姚廄「自然力量」起孖，但騎師王最終卻不敵蔡明紹，後者分別為容廄「合進駒」和偉廄「合夥贛勁」建功，而且多一席季軍，最後追過雷神封王。至於姚本輝另贏「總理」，容天鵬另贏「萬事有」，同告梅開二度。記者：文傑、亨利、陳嘉甜莫雷拉昨晚憑東廄「狀元及第」和姚廄「自然力量」包辦第一口孖寶，其中後駒更是他在港第一千二百W，賽後雷神季內累積頭馬追平潘頓，但潘頓的平頭頭馬數字較少，故仍居榜首。至於姚本輝另贏「總理」起孖，練者賽後表示：「『自然力量』現年五歲，但在港只跑過二十多場，一來是本身遲熟，二來去年暑假弄傷後腳，曾經上了從化休養。牠跑沙田和快活谷均可應付，由於長途賽路程選擇不多，一遇合適的即要把握機會讓其出賽，今場便順利在谷草二千二百米取勝，暫時已累積三場頭馬。此駒的惰性很重，陣上需要莫雷拉不斷提醒牠專心競跑，而騎者的發揮令我讚不絕口呢！『總理』是中距離馬，今戰跑谷草一哩當然合適，抽二檔亦有利發揮，梁家俊對牠有深厚的認識，出閘後守在中間位置，讓馬兒放鬆去競賽，結果跑出應有的水準。此馬仍然留在三班應有競爭力，我應該會繼續部署其主攻谷草一哩賽事。」容天鵬昨晚憑「合進駒」和「萬事有」梅開二度，其中後駒今季兩捷，練者賽後高興地說：「『萬事有』加盟我馬房時，健康已有嚴重問題，但馬主願意付出耐性等待，對我們馬房團隊亦有信心，最終我們用了許多時間調理好馬兒的健康，如今接連交出好成績，這都是大家的功勞。此駒上場臨場退出，但其實健康無問題，我也不明白騎師（田泰安）為何對牠有疑慮，今場巫顯東策騎排一檔有助，人馬發揮都令我滿意。」而為「合進駒」爆冷的蔡明紹，另再贏同時冷門的「合夥贛勁」，最終更成為騎師王。後駒練者蘇偉賢說：「最初我沒有計畫讓『合夥贛勁』報爭今場賽事，但由於廄內有些從化馬未能返港，所以改由牠出戰。此駒衝刺力很強，今場負輕磅有助發揮，臨場我告訴騎者蔡明紹，牠從外疊展開衝刺威力最強，結果騎者發揮出色，很開心為馬主劉先生再添頭馬。」