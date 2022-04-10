仲達 - 傳盛有的放矢｜頭號目標

第七場二班一○○○米。筆者在497場次博了「好眼光」和「幸運快車」一對有分頭的蔡廄馬，博「好眼光」的理由是源於305場次沙田一千米三級賽，當時「好眼光」雖屈於「八仟師」之後跑第二，但該仗頭段步速快，而「八仟師」和第三名的「聚才」早段留於尾排，相對賺步速，反而「好眼光」是唯一較蝕的三甲馬，所以看好再遇「八仟師」可反先。至於之後兩場賽事，已證明「好眼光」更勝一籌，亦間接證明了在305場次跟前是蝕形勢的假設。「傳盛」今季無疑予人雄風不再之感，但305場次頭段較「好眼光」跟得更前，形勢上更蝕，加上全程走馬群最內疊，跑線應稍不利，但最後只負個多身位跑第四，誠是季內演出最好一次。之後「傳盛」轉跑沙田千二及谷草一千，都非最合適途程，落敗未反映305場次的好演出是偶一為之。今次終於回師最首本的直路賽，更是季內首次重召上季經手兩捷的田泰安，應是有的放矢。仲達