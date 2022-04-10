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B女靚馬——金像非凡惡氣十足

2022-04-10 列印
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第六場四班千四米。我就揀咗「金像非凡」做重心，佢今仗回降四班，級數優於同場對手，其實佢近仗表現並唔差，尤其上仗全程走三疊，而且轉彎發力，可以當試閘性質，既然在三班都跑得唔差，現居四班自然惡氣十足，強配潘頓應該好大機會贏馬。配腳我揀「久久為攻」同「遨遊之星」。

第七場二班一千米。我就鍾意「跳出世界」，佢今季跑直路賽獲得一亞一季，即使落第都有獎金，每次都表現接近。上仗跑千二稍為嫌長，結果都敗亦不遠，今次縮程回師最佳出路，加上孭磅又唔重，有力打開久違的勝利。配腳我揀「緊張大師」同「傳盛」。
B女

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