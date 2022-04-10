伊仁絮語——摘星光輝評分有利

第四場「摘星光輝 」在港十四戰均三甲不入，但除了上季三戰大敗之外，其實今季走勢逐漸向好，尤其近兩仗降落五班後，競爭力明顯增強。前仗跑田草二千負頂磅，終點前衝勢仍勁，結果僅負於季內兩捷的「靈鋒」，又與近績良好的「榮冠大道」、「美活人生」及「勝出魅力」鬥得接近，表現已有睇頭。無疑今次排外檔較蝕形勢，但現評分已屆有利水平，臨場如有分頭值得一博。第五場「縱橫天下」上仗首度增程跑千四，一改以往的留前鬥後跑法，能在終點前才被「有緣人」追過，表現甚為出色。適逢今場快馬不多，形勢有助再次採取前領策略，加上對手實力僅一般，可作馬膽。對手要留意多次走近的「陸知」。Ian