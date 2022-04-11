莫雷拉今季100W 蔡約翰起孖返榜首 潘頓食尾胡後上封王

■莫雷拉和蔡約翰昨日都起孖，雙雙重登榜首。

■田泰安停賽前起孖，包括為何廄「精明勇駿」建功。

昨日莫雷拉憑方廄「神彩勇士」和蔡廄「健康快駒」起孖，田泰安則贏何廄「精明勇駿」和東廄「時時歡呼」，但兩人在騎師王都不敵潘頓，因為後者在尾場勝出蔡廄「銀馳」，加上之前的三亞三季成績，最終後上成為騎師王。練馬師方面，蔡約翰梅開二度後，超越昨日無馬贏的羅富全重登榜首。莫雷拉昨日憑「神彩勇士」和「健康快駒」起孖，季內頭馬攀上一百大關，追過只憑「銀馳」贏馬的潘頓，暫時重登榜首。不過，潘頓在同日其他場次所獲的位置較多，結果後上成為騎師王。至於「精彩勇士」練者方嘉柏說：「『神彩勇士』今仗初出即勝，雖然終點前被亞軍馬逼得甚緊，但畢竟牠只得三歲，現階段仍然非常稚嫩。此駒是我在兩歲試跑拍賣會購入，對其充滿期待，一般來說當一匹馬初出即勝，我們都預期牠具備三班的實力，之後便視乎成熟程度了，我當然希望牠能夠不斷進步，評分可達八十分左右。」「健康快駒」練者蔡約翰則說：「『健康快駒』是很勤奮的賽駒，學習得很快，而且陣上往往全力爭取勝利，上場牠競逐千六米時，全程走勢文靜，令我覺得有需要進一步增程，結果今仗在千八米再贏。此駒身形並不龐大，但是內在鬥心強橫，這樣已足夠在陣上交出好成績。」至於跑完昨日賽事將停賽的田泰安，則憑「精明勇駿」和「時時歡呼」起孖，前駒練者何良說：「『精明勇駿』早前跑谷草千二米，有時排外檔，有時陣上際遇不好，統統影響發揮，但上場轉爭田草千四米，路程明顯較合腳法，結果在巫顯東胯下跑得亞軍，表現非常不錯，今場改配田泰安，結果順利打開勝門。此駒今場遇上快步速合發揮，因為有前領目標讓其追逐，我認為牠仍然有上升空間，希望之後可以為我帶來多場頭馬。」「時時歡呼」練者告東尼則說：「『時時歡呼』今仗排在大外檔，幸好依然能夠克服，成功取得連捷，演出令我非常滿意。此駒在外地只曾出賽一次，今次亦只是第二次在港上陣，所以陣上走勢仍然嫌生硬，但這也證明本身應該有很大進步空間，我會視乎其賽後加分，然後再作適當部署。」另外，沈集成和韋達昨日亦連場出擊，結果都有馬贏，前者勝出「美活人生」後說：「『美活人生』上季三歲已經贏千六米，今季四歲更加成熟，千八米也是合適路程，結果順利重敲勝門，其實牠的成就比我預期中差一點，但其演出尚算忠心，近幾場在五班跑負重磅有點辛苦，都能交出接近的表現。此駒略帶均速，但蔡明紹熟習馬性，今仗未入直路已稍移出外疊有助衝刺，而馬兒走勢仍不太規矩，可以期望之後會繼續進步。」而韋達則憑「自來金」贏馬，練者表示：「『自來金』今仗排檔不算理想，致勝關鍵是騎者希威森決定採用主動，起步後即順勢擺前競跑，結果就此直領到底勝出。我接手訓練此駒的時間很短，牠稍為遲熟，但年紀漸長和出賽經驗增加後，演出會愈來愈好，即使之前幾次落敗，其實也有原因，如果看今仗的取勝姿態，相信在 三班亦具競爭力，而長力可以扳到一哩。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜