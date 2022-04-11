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馬場浮世繪——白鷺高超苗廄破數據

2022-04-11 列印
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往績顯示，苗禮德馬房在每年四月份的成績都強差人意，最近三季同期都只是贏得一場頭馬，似乎處於回氣期。不過昨戰苗廄明顯發動攻勢，除了憑「白鷺高超」爆出四十五倍巨冷W，另外還有「多多勇駒」入Q，「必先生」跑殿軍。而苗禮德賽後說：「『白鷺高超』初出表現令人失望，幸好今仗終於展示當初預期的質素，就算只是第二次上陣，初跑千二米兼排十一檔，都仍然能夠大勝，暫時牠會繼續跑千二米，待日後更加成熟，便會根據本身血統扳至千六米路程。馬主白鷺團體養馬資歷豐富，同屬他們名下的『白鷺飛翔』多跑一兩場便會申請退役，很高興如今有一匹質新分子可以延績他們養馬的樂趣。」
馬場浮世繪


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