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馬場浮世繪——徐雨石何良力爭達標

2022-04-11 列印
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徐雨石與何良今季成績皆強差人意，來到季尾階段仍要為畢業證書奮鬥，非常濕滯。但昨日二人都力爭上游，分別憑「皇龍帝國」（圖）和「精明勇駿」交出頭馬，總算有點進帳，從中反映兩倉鬥志如虹，在餘下日子必須加倍留意他們的馬匹。
馬場浮世繪

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