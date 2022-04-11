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馬場浮世繪——緊張大師四W省招牌

2022-04-11 列印
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希斯昨日憑「緊張大師」贏馬，季內暫時奪得三十場頭馬，按目前距離煞科尚有三個多月時間，要突破上季三十二W應無難度。至於「緊張大師」連同昨戰之勝，季內已為希廄帶來四場頭馬進帳，乃是倉內貢獻最多的一駒，查牠今季七戰獲四贏三位，至今未失三甲，忠心馬隨時再有頭馬進帳。
馬場浮世繪

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