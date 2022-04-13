安西教練 - 威之星捧場有理｜重點出擊

第七場「威之星」季內355場次跑谷草千二，該役筆者大題推介，結果牠敗給「年年旺」及「伊臣」，但能先於「上駿之星」及「旋風飛影」過終點，賽事水準不用懷疑。之後一仗改配潘明輝再戰同程，未知是否韁繩原因，抑或欠缺新鮮感，此駒早段稍慢留在較後位置，在步速形勢不利追之下，直路更沿內疊不利跑線追趕，名次較後當可理解。接着在481場次轉戰田草千四，當日跑道模式大利前置，落第可歸咎蝕了後追跑法。上仗「威之星」進一步增程跑田草千六，同場「紅旺」造超快步速搶放，本身沿途守在其身後，也是快步速受害者，形勢絕對談不上有利，然而快跟之下仍拼入位，按同場賺步速而贏馬的「健康快駒」能再出再勝，伸算「威之星」的水準必有保證。今仗重返曾上名的谷草作賽，實在沒有不合之理。安西教練