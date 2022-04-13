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伊仁絮語——威威鬥士機會突出

2022-04-13 列印
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第二場「電子寶貝」自十二月在泥地爆出冷W後，連場表現俱接近。前仗排外檔起步而被逼留後兼蝕位轉彎，然而末段能造出最快時間，敗在際遇太差而已。今仗有「豹子膽 」及「怪獸媽媽」等前置馬，料早段步速不會太慢，對其後追跑法甚有利。對手為上仗大熱倒灶的「有苗頭」。
  第四場「威威鬥士」來港前賽績出色，可惜來港後未及適應水土，故連場表現不似預期。但隨着評分下調，近期演出漸有起色，連場在莫丹尼及馬雅胯下都所負不遠，今仗改配騎功硬朗的潘明輝，機會突出。
Ian

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