B女靚馬——團結必勝人馬合拍

第三場四班千二米。我就揀「團結必勝」做重心，佢上仗只得第九名，雖然成績一般，不過首次移師谷草作賽，可以視為試閘性質，而且梁家俊初度接手，人馬都未有發揮最佳水準。今場回配贏馬功臣周俊樂，翻查晨課記錄，原來馬兒由二月開始已由騎者多番打磨，擺明早有準備，今場呢對好拍檔故劍重逢，實在值得信賴，大有機會再開勝門。配腳我揀「領航神駒」同「多多歡笑」。第六場四班一哩。我就鍾意「電子傳奇」，佢上仗跑同程得亞軍，表現大有進步，一出閘展步順暢，早段輕鬆跟守中前位置，而且沿途有遮擋，一直留力至末段沿內欄發力衝上，衝刺勢頭良好，狀態明顯處於勇境。今次換了另一批對手，而且排檔又靚，加上改配周俊樂可獲減三磅，贏馬機會樂觀。配腳我揀「陽明高高」同「龍來了」。B女