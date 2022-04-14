蔡明紹停賽前起孖 練者得韋達梅開二度 莫雷拉三W影贏騎師王

■韋達和蔡明紹昨晚都起孖。

昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑方廄「寶賢得得」、蔡廄「志勝時機」和羅廄「伊臣」中三元，雖然在騎師王與蔡明紹同樣累積三十六分，但因頭馬較多而後上成為騎師王。至於韋達與蔡明紹、潘頓都合作贏馬，先後勝出「進力之城」和「牽旺加富」；而蔡明紹另贏東廄「桃花盛」，潘頓則另贏伯廄「怪獸媽媽」，三人都起孖。昨晚莫雷拉憑方廄「寶賢得得」、蔡廄「志勝時機」和羅廄「伊臣」三W，結果後上追過蔡明紹而成為騎師王。至於跑完昨晚要停賽兩日的蔡明紹，表現亦出色，總共取得兩冠兩亞，暫時在告東尼獎領先何澤堯四W。其餘韋達昨晚憑「進力之城」和「牽旺加富」贏馬，是唯一起孖的練馬師，賽後他表示：「『進力之城』嚴格而言以谷草一六五○米最正宗，可是本身甚難策騎，加上過去跑該路程多次欠運，不是排外檔，便是遇上不合適的步速，令牠往往都有落敗的理由；不過此馬上場跑田草千四米時，全程走三疊亦所負不遠，狀態似乎保持勇銳，於是我安排牠今次縮程跑谷草千二米，即使並非其最佳路程，騎師在陣上的處理卻簡單得多，結果終於把握排內檔的優勢勝回一仗。」「『牽旺加富』並不容易訓練，但其實之前至少有兩次機會取勝，可惜最終卻未能順利開齋，令我感到十分失望，今仗牠抽排十二檔，出閘後轉第一個彎時形勢非常惡劣，幸好馬兒其後回復走勢，並且終於在潘頓胯下打開勝門，能夠向馬主交代，令我感到很欣慰。」韋達續說。另一方面，苗廄「高高」和文廄「電子傳奇」昨晚分別打開勝利之門，前駒練者苗禮德賽後說：「『高高』質素並不超級，情緒亦容易緊張，幸好年紀尚輕兼體力充沛，加上近期終於步入狀態，同時找到合發揮的路程，所以經過上場入位後，今次已能順利打開勝門，下仗此駒要回到四班賽上陣，希望牠開竅後會續有進步，爭取季內再贏一場頭馬。」而「電子傳奇」練者文家良則說：「『電子傳奇』來港後進度比預期理想，上場已經跑得很好，陣上交出不俗的走勢，而谷草場地偏軟，看來比較合其發揮。今場此駒負輕磅有利，同場也有放頭馬，讓牠可以輕鬆緊隨，不用耗費太多體力，當然騎師周俊樂沿途守到好位，也有助爭勝。我會部署此駒繼續跑快活谷一哩，希望可以為馬主多取頭馬。」