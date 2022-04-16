仲達 - 日就月將坐位望贏｜頭號目標

常說泥地賽係跑場地模式多過跑馬，至於今日場地會如何，出唔出水車？真係只有天知。不過博較後場次，起碼可以先睇清形勢再行定奪。第八場四班一六五○米泥地。如果賽前出水車的話，前置馬大佔上風，隔晚熱門的「印水紙」如虎添翼，賽果可能好無義氣；不過若然場地正常公平，而又未見水車蹤影的話，咁「日就月將」不但有P，甚至可博W。「日就月將」在294場次初跑此程時，有可能係試馬，甚至打算減分，不過半力發揮之下見追得好，接戰再跑即改為出擊，最後只僅負於三班頂馬「好好心得」而壓倒個人心目中好馬「勝利多多」，證實其泥地中距離實力起碼值四班頂。隔紗一仗後，今場同場唔少快馬，若非太不利追，可坐位望贏。仲達