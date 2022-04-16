B女靚馬——天天精彩勝完再勝

第四場四班千二米。我揀「月球」做重心，佢近幾仗成績都唔錯，早前由四班贏到上四班，證明今季大熟大勇。其實佢上仗都跑得幾好，奈何排外檔令早段用力太力，才導致末段無以為繼，而且當日跑道模式較有利後追，落敗實在情有可原。今次好彩抽個靚檔，本身成熟程度又更進一步，我對佢田草千二性能絕不懷疑，加上C+3欄亦贏過，今次只要鞍上人留放得宜，有權取得季內第三W。配腳我揀「聚風雲」同「加州威勝」。第六場三班泥地一哩。我就鍾意「天天精彩」，佢今季跑泥地只得一次甩獎金，表現非常準繩，而且兩次贏馬都係跑千八，級數稍高於今場對手。上仗贏馬之後，復課見佢狀態仲靚，今次負磅亦唔重，只要發揮返上仗水準，相信仲有機會再贏。配腳我揀「一定美麗」同「好好心得」。B女